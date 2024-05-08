İsrail Güçleri Gazze Şeridi'nde Refah Kentini Vurdu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin orta kesimindeki binaları topçu atışıyla hedef aldığı, saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktığı belirtildi.

Refah'ın orta kesiminde yer alan Zarun, Kışta ve Mısri binaları, İsrail ordusunun saldırılarına hedef oldu. Saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktı.

İsrail güçlerinin bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle sivil savunma ekiplerinin olay mahaline ulaşmakta zorlandığı ve yangına müdahale edemediği bildirildi.

Saldırılar sonucunda meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.