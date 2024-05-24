İsrail'de 3 İsrailli esirin cesedine ulaşıldı

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail ordusunun 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıklamasının ardından her geçen gün esirlerin sağ dönme şansının azaldığını ifade etti.

Lapid, Gazze'de 3 İsrailli esirin cesedine ulaşılmasına ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayan Lapid, "Her geçen gün onları eve getirme şansı azalıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 3 esirin cenazelerine ulaşılmıştı

İsrail ordusu, dün gece düzenlenen "operasyonda" 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen Orion Hernandez Radoux, Hanan Yablonka ve Michel Nisenbaum'un cenazelerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

Hamas'ın elinde 125 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.