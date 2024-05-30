Türkiye'de kuduz vakaları 2024! Türkiye'de kuduz vakası en son ne zaman görüldü?

Türkiye'de kuduz vakası en son ne zaman görüldü? Artan kuduz vakalarından sonra hükümet sorunun çözümü için düğmeye bastı. Türkiye'de kuduz vakaları 2024 merak ediliyor. Köpek saldırılarının yanında toplum sağlığını riske atan kuduz hastalığı gündeme geliyor. Türkiye'de kuduz vakaları 2024! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'DE KUDUZ VAKALARI 2024

Hükümet, artan kuduz vakaları ve köpek saldırıları nedeniyle alarm verdi. Bu durumun toplum sağlığı ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi. Türkiye'nin son 5 yıllık kuduz bilançosu çıkarıldı ve 2019'da 494, 2020'de 267, 2021'de 153, 2022'de 277, geçen yıl 282 ve bu yılın ilk 5 ayında 50 olmak üzere toplamda binlerce kuduz vakası raporlandı. Bu durumun önüne geçilmesi için düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.