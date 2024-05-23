Isparta'da avukatın bürosunda uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen avukat, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan R.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.