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Isparta'da avukatın bürosunda uyuşturucu madde ele geçirildi

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Isparta'da bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, avukatın bürosunda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan avukatın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Isparta'da bürosunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen avukat, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan R.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Isparta Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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