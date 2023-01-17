Isparta'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Güncel Haberler
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Barla köyünde iki farklı adresten çapa makinesi, buzdolabı ve demir çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce hırsızlık olaylarına ilişkin V.Ö, M.Ö. ve S.U gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel