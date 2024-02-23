Üye Girişi
Haberler

İspanya'da 14 katlı binadaki yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.

- İspanya'da 14 katlı binadaki yangında 4 kişi hayatını kaybetti

VALENCİA - İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada dün yerel saatle 17.30'da çıkan yangının bilançosu artıyor. Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres gazetecilere yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığını aktardı. İspanya devlet televizyonu, 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ifade etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı. Yetkililer yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek çok sayıda kişinin de kurtarıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Valencia İspanya Acil Durum Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gonca Vuslateri evli mi? Gonca Vuslateri'nin sevgilisi kim? RAMAZAN BAYRAMI 2024: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi! BERAT KANDİLİ ANLAMI NEDİR? Berat Gecesi'nde ne oldu? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2024! Cumartesi günü sağlık ocağı açık mı? Kızılcık Şerbeti 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçildi? BAŞAK DOLUNAYI ne zaman? Başak dolunayı etkileri neler? Başak dolunayı yarın mı? İnci Taneleri Dağlara mı yazdın şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde çalan 'Dağlara mı Yazdın' şarkısının sözleri nelerdir? 2024 DGS NE ZAMAN? DGS başvuruları hangi tarihte? Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kim, nereli? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! TÜİK RAPORU VERİLERİ! 2023'te kaç kişi boşandı, kaç kişi evlendi? İlk evlenme yaşı kaç oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024| İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İSKİ, ASKİ güncel baraj doluluk seviyesi! Veysi Kurt kimdir? TCDD Genel Müdürü atanan Veysi Kurt kaç yaşında, nereli? Veysi Kurt hayatı ve biyografisi! Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title