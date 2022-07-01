İskenderun'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kumar oynadığını belirlediği 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza verdi.
Masa üzerindeki oyun kağıtları ile 490 liraya el konuldu.
AA / Burak Milli - Güncel