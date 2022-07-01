İskenderun'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kumar oynadığını belirlediği 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza verdi. Masa üzerindeki oyun kağıtları ile 490 liraya el konuldu. AA / Burak Milli - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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