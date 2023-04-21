İranlı ressam Hossein Aghayi, depremzedelerin anısına şehir haritasından portre çizdi

İranlı ressam Hossein Aghayi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Kahramanmaraş'ın şehir haritasından portre hazırladı.

Kısa film yönetmeni Kurosh Farzaneghan ile gerçekleştirdiği ortak projede Aghayi, Kuran-ı Kerim'de ahiret, kıyamet ve vahiy konularının ele alındığı Tekvir suresinin kıraati eşliğinde eserini çizdiği videosunu paylaştı.

Kahramanmaraş caddelerinin yansıtıldığı portrede, 3 çocuklu bir anneyi dizine yatırmış, yüzünü okşayan ve saçlarıyla da çocuklara sarılan bir melek tasvir edildi.

Portreyi depremde hayatını kaybedenlerin anısına hazırlayan Aghayi, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan depremlerin tüm dünyayı üzdüğünü söyleyerek, "Bu olay beni depremi yaşayan şehirler için bu eseri yaratmaya sevk etti." dedi.

Şehir haritalarından ilham alarak özel portreler yaptığını anlatan Aghayi, şöyle konuştu:

"Burada ise Kahramanmaraş şehir haritasından şehir halkına ithafen portreyi çizdim. Şehir haritalarındaki caddelere farklı bir açıdan bakıyorum. Caddelere bakınca birçokları gibi farklı resimler görüyorum. Ancak onları tuvale aktarıyorum. Yaşanan olayların anısına Kahramanmaraş caddelerini tuvale yansıttım. Belki şehirlerin yeniden inşa sürecinde bazı caddelerin yeri değişebilir ancak benim resmim eski caddeleri hatırlatacaktır."

Yönetmen Farzaneghan ise Tekvir suresinin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Filmi yaparken bu duygular canlandı ve içimden geçen isteğin bir kısmını gerçekleştirdim. Tüm zorluklara rağmen Allah hep bizimledir ve ümidimizi yitirmemeliyiz." ifadelerini kullandı.