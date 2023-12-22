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İran'ın Ankara Büyükelçiliği Şeb-i Yelda Programı Düzenledi

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İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen Şeb-i Yelda programına İran'ın Ankara Büyükelçisi ve çeşitli ülkelerin temsilcileri katıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından, İran'ın en eski geleneklerinden "Şeb-i Yelda" programı düzenlendi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde kutlanan programa İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dr. Seyit Kasım Nazımi ve çeşitli ülkelerin misyon temsilcileri katıldı.

Habibullahzade, Şeb-i Yelda kültürüne gönül vermiş herkesi tebrik ederek, bu gecenin, İran kültürünün kışın kutlanan nadir etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Yelda Gecesi'nin 7 bin yıllık geçmişe ve İran mitolojisine dayandığını belirten Habibullahzade, İranlıların, bu geceyi kutlarken aslında güneşin doğuşunu kutladıklarını kaydetti.

Habibullahzade, "Zalimlerin karanlığı ve zulmünün, mazlum Gazze ve Filistin halkının üzerine çöktüğü" günlerden geçildiğine işaret ederek, günahsız insanlara karşı gerçekleştirilen "katliamın" son bulması için dua ettiklerini vurguladı.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencileri Hafız-i Şirazi'nin gazellerinden birinin okunduğu programda, İran'ın geleneksel müzikleri söylendi.

Programda, ayrıca İranlı bir kaligrafın eseri sergilendi.

Şeb-i Yelda

İranlılar, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece olan 21 Aralık'ta, "en uzun gece" anlamına gelen Şeb-i Yelda kutlamalarını yapıyor ve bunun mutluluk ve bereket getirdiğine inanıyor.

Geleneğe göre, bu tarihte genellikle büyüklerin evinde toplanılıyor, özel sofralar kuruluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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