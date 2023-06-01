İnegöl'de otobüsün çarptığı 2 öğrenci yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı. Kazada yaralanan öğrenciler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken halk otobüsünün çarptığı 2 öğrenci yaralandı.
Rıza D. idaresindeki 16 M 06093 plakalı halk otobüsü, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rümeysa Ö. ve Hatice Y'ye çarptı. Otobüs daha sonra park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan öğrenciler, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel