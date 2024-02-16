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İmralı Adası açıklarında batan kargo gemisinin enkazına ulaşıldı

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Marmara Denizi'nde batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan Batuhan A adlı kargo gemisinin enkazına ulaşıldı. Dalış için hazırlıklar yapılıyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi İmralı Adası Bursa Dünya Güncel Haberler

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