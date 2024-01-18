İmamoğlu ve Çelik, Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan operasyona tepki gösterdi

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

Beylikdüzü Vira Kavşağı'nın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu "Bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecekler bu milletten" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "İstanbul İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisiyiz. Biz zaten şunu biliyorduk. Biz sadece bir siyasi rakibe karşı yarışmıyoruz, hukuk sistemini, yargı sopasını kullananlara karşı yarıştığımızı da biliyoruz" dedi.

Beylikdüzü Vira Kavşağı'nın açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi. Kurdele kesim töreni sırasında konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"BİR DEMOKRASİ ŞAMARIDA O TARAFTAN YİYECEKLER: Bu sabah yine algı yaratmak adına, böyle bu tür anlarda bunu yaparlar. Hasan Akgün başkanımıza Büyükçekmece'de böyle çok ses getirsin diye adımlar atılıyor. Operasyonlar duyuyoruz. Bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim. Bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecekler bu milletten. Bu duyguyla Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şöyle konuştu:

"AYNI ZAMANDA HUKUK SİSTEMİNİ, YARGI SOPASINI KULLANANLARA KARŞI YARIŞTIĞIMIZI DA BİLİYORUZ: Vira kavşağı Beylikdüzü'ne, İstanbulumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dört buçuk yıldır İstanbul'da adil, yeşil, yaratıcı bir İstanbul tasarlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bütün İstanbullular adına sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Az önce kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi Büyükçekmece Belediyemize şu an operasyon gerçekleştiriliyor. Ben bu açılışın sonrasında buradaki parti meclis üyelerimizle birlikte Büyükçekmece Belediyemize gideceğim. İstanbul İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisiyiz. Biz zaten şunu biliyorduk. Biz sadece bir siyasi rakibe karşı yarışmıyoruz, yarışmayacağız. Kime karşı yarıştığımızı biliyoruz. Ancak aynı zamanda kamu kaynaklarına karşı yarıştığımızı da biliyoruz. Aynı zamanda medyanın yüzde 95'ine karşı yarıştığımızı da biliyoruz. Aynı zamanda hukuk sistemini, yargı sopasını kullananlara karşı yarıştığımızı da biliyoruz.

KARALAMA KAMPANYALARINA KARŞI, İFTİRALARA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ: Geçen hafta gördük. Beykoz'da bir arsanın nasıl yıkılabildiğini İstanbul'da insanlar bir haftayı aşkın zamandır düşünüyorlar. Beykoz muhtarı açıklama yaptı, 'Burada büyükşehir belediyesinin böyle bir projesi yok' dedi. Ancak bir hanımefendi çıktı; siyasi rakibimizin yanında 'Benim arsam beş yıl önce yıkıldı' dedi. Arsanın nasıl yıkıldığını da anlayabilmiş değiliz. Ama olayın bir kurgu olduğunu bütün İstanbullular biliyor. Yine geçen hafta bir otobüsü, bir reklam ajansıyla beraber İstanbul'un bir ilçesine çektiler. Orada sanki o otobüs arızalıymış gibi bir reklam filmi çekmek isterken suçüstü yakalandılar. Bugün Büyükçekmece Belediyemize bir operasyon düzenliyorlar. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; karalama kampanyalarına karşı, iftiralara karşı mücadele ediyoruz. Ancak sizinle beraber hep birlikte 31 Mart'ta büyük bir cevabı yeniden vereceğiz. ve bu anlayışı 2028'e doğru Türkiye'de hep birlikte değiştireceğiz."