İHH, İsrail'in katliamına tepki için Türkiye'nin dört bir yanından İncirlik Üssü'ne akın edecek

25 gündür İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de hayat durmak noktasında. Birçok ülkede vatandaşlar Gazze'ye destek amaçlı gösteriler düzenlerken; İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım cuma günü tepki olarak Türkiye'nin her yerinden İncirlik Üssü'ne yürüyeceklerini açıkladı.

"BİNLERCE ARAÇLA İNCİRLİK'E GİDECEĞİZ"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, düzenlediği basın açıklamasıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durmaması halinde Türkiye'nin her yerinden İncirlik Üssü'ne yürüyeceklerini ifade etti. Yıldırım, "Cuma günü yola çıkacağız. Sakın bize kimse 'dur' demesin. Filistin'de şu an 32 bin bina çökmüş durumda. Acilen ateşkes yapılıp, insani yardım koridorunun açılması lazım. Cuma günü binlerce araçla İncirlik'e doğru yürüyeceğiz. Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Bunun için de dünya haklarına çok büyük görevler düşüyor. Devletlerin ve liderlerin çılgınlaştığı bir dönemdeyiz. Bunun için bütün dünyada 'Hakların kardeşliği' hareketini başlatacağız." dedi.

"MESELE, DÜNYANIN İŞGAL EDİLMESİDİR"

Yıldırım şöyle devam etti: "ABD, Türkiye'yi işgal etmek için etrafını tamamen çevirmiştir. Bunun en önemli koordinasyonu İncirlik ve Kürecik üzerinden yapılmaktadır. Biz şimdi dünyayı kurtarma peşindeyiz. Biz iyi insanların bir araya gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Şu anki mesele Filistin meselesi değildir; mesele dünyanın işgal edilmesi meselesidir. Siyonistler tarafından işgal edilen ABD'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin Avrupa devletlerinin kurtuluşunun başlangıç dönemidir.

"AYAĞA KALKIN"

Avrupa ve ABD halkına çağrıda bulunuyorum. Siyonizm sizi işgal etmiştir ve liderleriniz siyonist uşağıdır. Bunlar sadece Filistin'e bomba atmıyorlar sizi de sömürüyorlar. Siyonizm'in işgal ettiği en büyük toprak Amerika halkının yaşadığı topraktır. Ey Amerika halkı! Ayağa kalkın ve hakkınızı arayın. Beyaz Saray'ın önüne gidin. 100 binlerce insanla İncirlik üssüne gideceğiz. Türkiye halkı ayağı kalkın ve binlerce insanla yola çıkın. Evlerinizde durmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız, bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Bu nedenle İncirlik üssüne yürüyeceğiz. Türkiye'nin her tarafından araçlarımızla İncirlik'e yürüyeceğiz. İncirlik üssünün etrafını kuşatacağız."

"İNCİRLİK'İN KAPATILMASINI TBMM'DE GÜNDEM YAPIN"

TBMM'ye de çağrı yapan Yıldırım, "İncirlik ve Kürecik'in kapatılması için mecliste gündem yapın. Kim bunu gündeme getirirse ve buna olumlu oy verirse tarihin şanlı sayfasına ismini yazdıracaktır. İsrail bizim yaptırdığımız hastaneleri bombalayacak, bize gözdağı verecek biz İncirlik'i açık tutacağız. Yok öyle bir şey." dedi.