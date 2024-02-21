İğneada: Caz Maz Festivali Caz Müzisyenlerini Bir Araya Getiriyor

Caz müzisyenleri 8-10 Mart'ta Kırklareli'ndeki Longosphere'de gerçekleştirilecek "İğneada: Caz Maz" festivalinde bir araya gelecek.

Etkinliğin ilk gününde yurt içi ve dışında birçok projeye imza atmış besteci ve gitarist Mert Pekduraner ile Onur Diner sahne alacak.

Festivalin ikinci gününde Kubilay Kan Quartet ile Sonic Alchemy, üçüncü gün ise Can Tutuğ müzikseverlerle buluşacak.

Caz konserlerinin dışında meditasyon, atölye çalışması ve spor etkinlikleri de festivalde yer alacak.