Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü karla kaplandı. Kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü. Iğdır'daki Pamuk Dağı ile Aras Dağları'nın da zirvelerine kar yağdı.
Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Ağrı'da hafta boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Ağrı ile Iğdır arasında buluna 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru 3 bin metrelik bölümü karla kaplandı.
Kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.
Iğdır'daki Pamuk Dağı ile Aras Dağları'nın da zirvelerine kar yağdı.