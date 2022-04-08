Son dakika gündem: Iğdır'da "Polis Haftası" etkinlikleri

Iğdır'da "Polis Haftası" etkinlikleri

IĞDIR Iğdır'da, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle mevlit okutuldu, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Iğdır Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit okundu, dualar edildi. Mevlit programının ardından kılınan cuma namazı sonrası Iğdır Asri Mezarlığında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlik ziyaretinde şehit olan güvenlik güçlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.