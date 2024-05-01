Suriyeli öğrenciler Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Suriye'nin kuzeybatısındaki öğrenciler, dünya genelinde Gazze direnişini destekleyen öğrenci hareketleri kapsamında Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Öğrenciler, İdlib kent merkezindeki tıp fakültesinin önünde toplandı.

İsrail karşıtı sloganlar atan öğrenciler, "İdlib'den Gazze'ye düşmanımız bir", "Katliam makinesine karşı Gazze'nin yanında yer alan dünyanın tüm özgür insanları onurludur", "Moralinizi bozmayın çünkü Allah her şeyi görüyor", "Gazze halen bombalanıyor, Gazze halen açlık çekiyor, Gazze halen ölüyor" yazılı dövizler taşıdı.

İdlib Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Muhammed Abdülmecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 200 gündür devam eden katliam nedeniyle Gazze halkı ile dayanışmak için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Abdülmecid, "Katliam 50 yıla aşkın devam ediyor, Gazze halkının çektiği acıları, İdlib'de 13 yıldır Rusya, İran ve Beşşar Esed rejimi hissettiriyor." dedi.

İdlib Üniversitesi öğrencisi Fattum El-Hamed ise arkadaşlarıyla kardeş Gazze halkına destek amacıyla dayanışma amaçlı bir protesto düzenlediklerini söyledi.

El-Hamed, "Filistin halkına ahdimiz olduğunu söylemek için buradayız, asla yorulmayacağız. Sabırlı olun, birlik olun. Allah'ın izniyle bu işgalci, ne kadar zalim olursa olsun, ne kadar kibirli olursa olsun yok olacaktır, Allah'ın izniyle sonu yakındır. Zafer bizimdir inşallah, Cenab-ı Allah Gazze şehitlerine rahmet, yaralılarına acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.