Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?
Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden açıklama geldi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? İşte detaylar!
Galatasaray'ın genç ve başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılacağı konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu'na yurt dışından gelen tekliflerin olduğu söyleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?