Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

Galatasaray'ın genç ve başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılacağı konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu'na yurt dışından gelen tekliflerin olduğu söyleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, " Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euroluk bonservis bekliyor.