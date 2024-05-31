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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

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Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden açıklama geldi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? İşte detaylar!

Galatasaray'ın genç ve başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılacağı konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu'na yurt dışından gelen tekliflerin olduğu söyleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, " Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" dedi.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euroluk bonservis bekliyor.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Futbol Spor Gündem Spor Haberler

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