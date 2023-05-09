Hindistan'da Dünyanın En Acı Biberi "Bhut Jolokia" Hasadı Başladı
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NAGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde çiftçiler, yerel olarak "bhut jolokia" diye adlandırılan, hayalet biberler diye de bilinen biberleri toplamaya başladı.
NAGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde çiftçiler, yerel olarak "bhut jolokia" diye adlandırılan, hayalet biberler diye de bilinen biberleri toplamaya başladı.
Dünyanın en acı biberi olarak belgelendirilen bhut jolokia biberleri, acısı ve meyvemsi aromasıyla acı biber sevenler arasında son derece popüler.
Kaynak: Xinhua / Güncel