Hindistan'da Dünyanın En Acı Biberi 'Bhut Jolokia' Hasadı Başladı

NAGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde çiftçiler, yerel olarak "bhut jolokia" diye adlandırılan, hayalet biberler diye de bilinen biberleri toplamaya başladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde hasat ettiği bhut jolokia biberlerini gösteren bir çifti, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

NAGAON, 9 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde çiftçiler, yerel olarak "bhut jolokia" diye adlandırılan, hayalet biberler diye de bilinen biberleri toplamaya başladı.

Dünyanın en acı biberi olarak belgelendirilen bhut jolokia biberleri, acısı ve meyvemsi aromasıyla acı biber sevenler arasında son derece popüler.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde bhut jolokia biberlerini toplayan bir çifti, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde bhut jolokia biberlerini toplayan bir çifti, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde bhut jolokia biberlerini toplayan çiftiler, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde bhut jolokia biberlerini toplayan bir çifti, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde bhut jolokia biberlerini toplayan bir çifti, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)