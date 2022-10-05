Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasının son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasının son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor 15-14 önde kapadı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor karşılaşmadan 36-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel