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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasının son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasının son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Konyaaltı Belediyespor 15-14 önde kapadı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor karşılaşmadan 36-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

Kastamonu Belediyespor Konyaaltı Güncel Haberler

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