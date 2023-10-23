Hedep'in İlk Parti Meclisi Toplandı... Bakırhan: "Bizleri Kayyumla Tehdit Edenlere Karşı Başarımızı Türkiye'nin Batı Bölgelerine Doğru da Yayacağız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde; “Sadece kayyum atanan belediyeler değil kötü yönetimlerinden kaynaklı birçok belediyeyi alacağımızı, almaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar almış olduğumuz belediyelerin yanına Muş, Bingöl, Karlıova, Karakoçan baştan olmak üzere birçok belediyeyi katacağımızı tekrar etmek istiyorum. Bizleri kayyumla tehdit edenlere karşı başarımızı Türkiye’nin batı bölgelerine doğru da yayacağız. Halkımızın olduğu her yerde temsil edilmesi ve yönetimlerde var güçleriyle yer almasını sağlayacak bir politika yürüteceğimizi buradan belirtmek istiyorum” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin ilk Parti Meclisi toplantısı öncesinde; "Sadece kayyum atanan belediyeler değil kötü yönetimlerinden kaynaklı birçok belediyeyi alacağımızı, almaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar almış olduğumuz belediyelerin yanına Muş, Bingöl, Karlıova, Karakoçan baştan olmak üzere birçok belediyeyi katacağımızı tekrar etmek istiyorum. Bizleri kayyumla tehdit edenlere karşı başarımızı Türkiye'nin batı bölgelerine doğru da yayacağız. Halkımızın olduğu her yerde temsil edilmesi ve yönetimlerde var güçleriyle yer almasını sağlayacak bir politika yürüteceğimizi buradan belirtmek istiyorum" dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) 4'üncü Olağan Kongresi'nde partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlenmişti. Kongrede, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan; HEDEP'in yeni eş genel başkanları olarak seçilmişti.

HEDEP bugün il Parti Meclisi'ni genel merkezde topladı. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Parti Meclisi toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı. Parti Meclisi toplantısına Cumartesi Anneleri'ni selamlayarak başladıklarını belirten Bakırhan, "Biz de bayrak değişimi esastır, kişiler önemlidir, kıymetlidir hep öyle olmaya devam edecektir ama biz de esas olan daha yükseğe bayrağı taşımaktır. Kongremizin temel sloganı özgürlük için yeniden idi. Evet özgürlük için yeniden daha güçlü, birlikte, geliştirilmiş güçlü ittifaklarla daha güçlü mücadeleyle yanıt olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

"3 GÜNLÜK İLAN EDİLEN YAS FİLİSTİNLİLERİN ÖLMESİ ENGELLEDİ Mİ? FİLİSTİN'DE KAÇ ÇOCUĞUN YARASINA PANSUMAN OLDU"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Bakırhan, "Gözümüzün önünde bir savaş, vahşet yaşanıyor. Maalesef dünyada dini ve ulusal sorunlar bir türlü çözülemedi. Bunun sebebi de katı merkezci ulus devlet anlayışıdır. Ulus devletler farklı olanı kabul etmiyorlar. 6 Ekim'de başlayan ve gittikçe toplu kırıma dönüşen Filistin-İsrail savaşı da bunun göstergesidir. Maalesef Rojova'da olduğu gibi Kürtlerin yıllardır sürdürdüğü mücadeleye kör, sağır, dilsiz kalan uluslararası kamuoyu İsrail-Filistin arasındaki savaşta da localarında izleyici konumunda bulunmaktadır. Filistin'e her gün ölüm yağarken AKP iktidarı milli yas ilan etti. Hiçbir katkısının olmadığını gördük. 3 günlük ilan edilen yas Filistinlilerin ölmesi engelledi mi? Filistin'de kaç çocuğun yarasına pansuman oldu" diye belirtti.

"2024 BÜTÇESİNİN EN BÜYÜK GELİR KAYNAĞI NEDİR DİYE SORARSANIZ KDV İMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan 2024 yılı merkezi bütçesini hatırlatan Bakırhan, "AKP iktidarı devam ettirdiği bu savaşa 40,5 milyar dolar para kaynak ayırmak istiyor. Savaşa ayrılan bu miktar yetmiyor faiz lobilerine bütçeden 1 trilyon 250 milyar ayrılıyor. Faiz lobileriyle savaş baronlarına ayrılan bu kaynaklar nereden geliyor? 2024 bütçesinin en büyük gelir kaynağı nedir diye sorarsanız KDV imiş. Bizden aldığı paralarla bu savaşı yürütecek. Sarayın, merminin, zenginin maliyetini işçiden, köylüden, öğrenciden, esnaftan çıkarılmak isteniyor. Bizim açlığımızla doymalarına, canımızla, kanımızla iktidarda kalmalarına artık izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

HEDEP'in yeni dönem örgütlenme faaliyetine ilişkin de konuşan Bakırhan, "Yarından itibaren her birimiz sırtımıza çantamızı alarak geçtiğimizde yaptığımız gibi il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşmaya devam edeceğiz. Yeninden örgütleneceğiz. Gitmediğimiz tek bir mahalle, ev kalmayacak" dedi.

"BİZLERİ KAYYUMLA TEHDİT EDENLERE KARŞI BAŞARIMIZI TÜRKİYE'NİN BATI BÖLGELERİNE DOĞRU DA YAYACAĞIZ"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yaklaştığını belirten Bakırhan, "Parti olarak yerel seçim çalışmalarına yeniden yapılanma süreciyle başladık. Önümüzdeki günlerde kurullarımız oluştuktan sonra yerel yönetimlere ilişkin yol haritamızı da kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek istiyorum. Yerel seçimler bizim için her zamankinden çok daha fazla anlam ifade ediyor. Kürdistan'da sadece kayyum atanan belediyeler değil kötü yönetimlerinden kaynaklı birçok belediyeyi alacağımızı, almaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar almış olduğumuz belediyelerin yanına Muş, Bingöl, Karlıova, Karakoçan baştan olmak üzere birçok belediyeyi katacağımızı tekrar etmek istiyorum. Bizleri kayyumla tehdit edenlere karşı başarımızı Türkiye'nin batı bölgelerine doğru da yayacağız. Halkımızın olduğu her yerde temsil edilmesi ve yönetimlerde var güçleriyle yer almasını sağlayacak bir politika yürüteceğimizi buradan belirtmek istiyorum" dedi.