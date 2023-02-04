HDP'nin 'Demokratik Cumhuriyet Konferansı' İstanbul'da düzenlendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından İstanbul'da "Demokratik Cumhuriyet Konferansı" düzenlendi.

Bakırköy'deki İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğin açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hedeflerinin demokrasiyi geri dönülmez bir şekilde yerleştirmenin yollarını birlikte aramak olduğunu söyledi.

Sancar, demokrasiye giden yolu açabilmek ve cumhuriyeti demokrasiyle buluşturup bütünleştirip kopmaz bir bağ içine yerleştirmenin, temel sorunlarla gerçekçi bir şekilde yüzleşilmesine bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan şey; siyaseti tam anlamıyla özgürleştirmek, bireyi özgür olarak kabul etmek, toplumdaki bu farklılıkların eşit, birlikte yaşam imkanlarını yaratmak ve bir büyük barışı kurmaktır. Büyük barışı ancak bu temelde kurabileceğimize inanmamız bu açıdan gerçekten önemli. Ancak farklılıklarımızı eşit yaşama şartlarını yarattığımızda kurabiliriz. Ancak özgürlüğü bu toplumun kurucu dinamiği haline getirdiğimizde, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği, eşit yaşadığını hissettiği bir yaşam kurduğumuzda yaratabileceğiz."

"Kürt sorunu cumhuriyet ve demokrasi arasındaki en büyük çatlağı oluşturmaktadır"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da demokratik cumhuriyetin tüm sorunların çözüm anahtarı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Kürt sorunu çözümsüzlüğü olduğunu dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Bu ülkedeki tüm sorunlara kaynaklık eden Kürt sorununun çözümsüzlüğü, cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Kürt sorunu cumhuriyet ve demokrasi arasındaki en büyük çatlağı oluşturmaktadır. Cumhuriyetin ve cumhuriyete bağlı olarak yaşananların ülkemizde yarattığı tahribatları elbette ki bugün burada sıralamak, ne zamanımıza ne günlerimize yetmeyecektir. Bu birlikteliği esas alan bir toplumsal mutabakatı hep birlikte güvenceye alacağımızın da teminatı olarak görülebilir. Bu nedenle meselenin demokratik bir çözümü var, kalıcı bir barış, cumhuriyetin demokratikleşmesi açısından tarihsel bir rol de oynayacaktır."