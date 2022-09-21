Hatay gündem haberleri | Hatay'da hortum korkuttu Güncel Haberler Hatay gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan hortum maddi hasara neden oldu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan hortum maddi hasara neden oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sahil üzerinde görülen hortum, Çevlik Limanı'na ulaştı. Hortum Çevlik Limanı'ndaki iş yeri, kulübe ve ağaçlara zarar verirken, korkulu anlar yaşattı. Hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek ortadan kayboldu. (Alican Gümüş - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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