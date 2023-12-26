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Hatay Basın Cemiyeti Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti

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Hatay Basın Cemiyeti yönetimi, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Masatlı da gazetecilerin doğru bilgilendirme konusunda önemli bir görevi olduğunu belirtti.

Hatay Basın Cemiyeti (HBC) yönetimi, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

HBC Başkanı Hikmet Otuzbir ve yönetim kurulu üyeleri, makamında görüştükleri Vali Masatlı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Masatlı da ziyaretten memnuniyet duyduğunu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilere önemli görev düştüğünü belirtti.

Otuzbir ve beraberindekiler, sonrasında Anadolu Ajansının Prefabrik Çarşı'daki ofisine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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