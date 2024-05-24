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Hanoi'deki 5 Katlı Binada Çıkan Yangında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

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Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edememesi nedeniyle yangın büyüdü. Yangında 3 kişi yaralı olarak kurtulurken, 4 kişi pencereden atlayarak kurtuldu. Soruşturma başlatıldı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada çıkan yangın sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Vietnam News'un haberine göre, binanın bulunduğu sokağın darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edemediği yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, binadakilerden 3'ünün yaralı çıkarıldığını, 1. kattaki 4 kişinin pencereden atlayarak kurtulduklarını belirtti.

Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Hanoi Belediye Başkanı Tran Sy Thanh, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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