Hamile eşini yaralayan sanığın cezası 'haksız tahrik' ile 10 yıla düşürüldü

KAYSERİ'de, kendisini terk eden 6 aylık hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) de öldüren Beşir Deyerli'ye (31), eşine yönelik eylemi nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen, 13 yıl 4 ay hapis...

KAYSERİ'de, kendisini terk eden 6 aylık hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) de öldüren Beşir Deyerli'ye (31), eşine yönelik eylemi nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen, 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay bozma kararında, sanığa verilen cezada haksız tahrik eyleminin ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul oranda indirim yapılması yerine, fazla ceza verildiği gerekçe gösterildi. Bozma kararının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanık Deyerli'nin cezası, 'haksız tahrik' indirimi ile bu kez 10 yıla düşürüldü.

Bursa'da iki çocuk annesi Göksel Deyerli, 2019'un Ocak ayında 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Deyerli'yi terk etti. Beşir Deyerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Deyerli, eşini telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi. Beşir Deyerli, görüşme teklifini kabul etmeyen Göksel Deyerli'yi 15 Temmuz 2019'da Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Deyerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım-satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Deyerli ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Deyerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.