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Hamas: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ateşkesi engellemek için

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik kara operasyonunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik kara operasyonunun" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas Hareketi'nin ofisinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Refah'ta gerçekleştirdiği kara operasyonu hakkında konuştu.

İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını ve uygulanmasını engelleme girişimi olarak nitelendiren Hamdan, "İşgal güçlerinin Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur ve uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik saldırı ciddi ve tehlikeli bir tırmanıştır." dedi.

Hamdan, Netanyahu'nun itibarını kurtarmak için umutsuz bir şekilde sahte bir zafer elde etme girişimi içerisinde olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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