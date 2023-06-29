Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı'nda 635 Personel İle Görev Yapıyor

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı süresince olumsuzluk yaşanmaması için 635 personeliyle sahada görev yapıyor. Temizlik, zabıta ve çevre koruma ekipleri, kurban kesim alanlarında çalışmalarını sürdürerek hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyor. Belediye, bayram boyunca İletişim Merkeziyle de hizmet vermeye devam edecek.

Haliliye Belediyesi'nin Kurban Bayram boyunca olumsuzluk yaşanmaması için 635 personeli sahada görev yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla seferber oldu. Bayram nedeniyle belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ilaçlı suyla yıkama yaparak kötü kokunun oluşmasını önlemeye çalıştı. Ekipler, gece boyu kesim alanlarındaki çalışmalarını devam ettirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini gün boyu devam ettirdi. Olumsuzluklar yaşanmaması adına ekipler, çalışmalarını hummalı şekilde devam ettirdi.

Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı toplam 635 personeliyle özverili bir şekilde sahada olan Haliliye Belediyesi, İletişim Merkeziyle de bayram boyunca mesaide olacak.