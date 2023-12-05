Hakkari'deki Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Hakkari'deki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 öğrenci ve 1 öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

1) HAKKARİ'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN; 16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HAKKARİ'de erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15'i öğrenci 16 kişi, hastanede tedavi gördü.

Yüksekova ilçesindeki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda, dün akşam yangın çıktı. Öğrencileri tahliye eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın 1 saat süren çalışma ile söndürülürken, dumandan etkilenen 15 öğrenci ile 1 öğretmen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 16 kişi, yeniden yurda alındı. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.