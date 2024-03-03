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Hakkari'de Çocuklar İçin Müzikli Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için 'Z tayfa' adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Grup sorumlusu Orhan Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Hakkari'de Mavi Düşler Sahne Sanatları Grubu tarafından çocuklar için "Z tayfa" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda müzik eşliğinde eğlendi.

Grup sorumlusu Orhan Danışman, 12 kişilik grupla kentleri gezerek çocukları eğlendirdiklerini söyledi.

Hakkari ve Yüksekova'da da oyun sahnelediklerini belirten Danışman, çocukları eğlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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