Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2022 Nisan terfi taslağı görüşmelerine başladı - Haberler

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2022 Nisan terfi taslağı görüşmelerine başladı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2022 Nisan terfi taslağı görüşmelerine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, 2022 yılı Nisan dönemi terfi taslağı görüşmelerine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, 2022 yılı Nisan dönemi terfi taslağı görüşmelerine başladı.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 bin 925 hakim ve Cumhuriyet savcısını ilgilendiren çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının planlandığı, sonuçların HSK'nin internet sitesinden duyurulacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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