Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2022 Nisan terfi taslağı görüşmelerine başladı - Haberler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, 2022 yılı Nisan dönemi terfi taslağı görüşmelerine başladı.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 bin 925 hakim ve Cumhuriyet savcısını ilgilendiren çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının planlandığı, sonuçların HSK'nin internet sitesinden duyurulacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtildi.