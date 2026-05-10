Haftanın tarihine bakış

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini başlatmak için 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile Samsun'a doğru yola çıktı.

Bandırma Vapuru, yolculuk günü Sirkeci açıklarında İngiliz işgal kuvvetlerince arandı.

Mustafa Kemal Paşa, Beşiktaş İskelesi'nden motorla Kız Kulesi açıklarına geçti ve burada Bandırma Vapuru'na bindi.

Yolculuk öncesi Rauf Bey (Orbay), vapurun bir İngiliz torpidosunca takip edilip batırılabileceği yönünde bilgi verdi. Ancak Mustafa Kemal, seyahatin planlandığı şekilde süreceğini belirtti.

Mustafa Kemal Paşa, 18 silah arkadaşıyla 16 Mayıs 1919 öğle saatlerinde 19 Mayıs 1919'da başlayacak kurtuluş mücadelesi için İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.

Rauf Bey'in belirttiği İngiliz gemisi, Bandırma Vapuru'nu bir süre izledi ancak Karadeniz'e açıldıktan sonra çıkan fırtınada izlerini kaybetti.

İlk kez cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur oylama yapıldı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarıştığı seçimde, yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 994 bin 49'u oy kullandı, oyların 52 milyon 628 bin 182'si geçerli sayıldı. Yüzde 88,92 ile rekor katılımın gerçekleştiği seçimlere yurt dışında katılım yüzde 53,80 oldu.

İlk sonuçlara göre, hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamadığı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur oylama yapıldı.

Milletvekili Genel Seçimi'nde ise AK Parti oyların yüzde 35,62'sini alarak sandıktan birinci parti çıktı. Seçim sonucu, AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, Türkiye İşçi Partisi 4, CHP 169 ve İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

11 Mayıs

1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divanı Harb tarafından idama mahkum edildi.

1938 - Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1954 - Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık, 48 yaşında vefat etti.

1964 - Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın ölümünden 10 yıl sonra, Burgazada'daki evi müzeye dönüştürüldü.

1985 - İngiltere'de Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı, 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1997 - IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov'u yendi.

2005 - "Ben Gamlı Hazan" ve "Civelek" gibi bestelere imza atan Melahat Pars, 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 53 kişi hayatını kaybetti.

2015 - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede yemekte bir araya geldi. Kıbrıs sorununa çözüm aranan müzakerelerin, Türk ve Rum tarafı arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığı açıklandı.

2017 - 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, 50 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2018 - Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

2023 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu.

2023 - Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli kabul edilmesine hükmetti.

2024 - İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

2024 - Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.

12 Mayıs

1947 - Güzel Sanatlar Akademisinin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu "Onlar Grubu" kuruldu.

1951 - Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.

1976 - Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978 - Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

1978 - Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı. Olayda 49 kişi yaşamını yitirdi.

1998 - İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait yüklü miktarda eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

2005 - Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, 61 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008 - Çin'in güneydoğusundaki Sichuan eyaletinde, Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı. 375 bin kişinin yaralandığı deprem yüzünden 5 milyon insan evsiz kaldı.

2010 - Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden gelen uçağının Trablusgarp Havalimanı'na inişi sırasında düşmesi sonucu 104 kişi ölürken, kazadan Hollandalı bir çocuk kurtuldu.

2015 - Ergenekon davası sanıklarından Sami Hoştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2015 - Picasso'nun "Les Femmes d'Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosu New York'ta 179 milyon 365 bin dolara satılarak müzayede rekoru kırdı.

2016 - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

2017 - Ilısu Barajı'nın göl alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı.

2018 - Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci ve şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

2018 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

2019 - Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

2022 - Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucu yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi.

2023 - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın çadır satışı nedeniyle eleştirilen Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.

2024 - Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

2024 - ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

2025- Terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararı aldı.

13 Mayıs

1915 - Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki "Muaveneti Milliye" muhribi, Golyak zırhlısını torpilleyerek batırdı.

1919 - İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

1950 - Ereğli Kömür İşletmelerinde Türkiye'nin ilk siyasal grevi yapıldı.

1965 - Batı Almanya İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle 9 Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti.

1975 - Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Demirel'in burun kemiği kırıldı.

1981- Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralandı.

2000 - Ankara Sincan'da tarlaya bırakılmış halde çok miktarda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Patlayıcı ve silahların, yasa dışı Tevhid (Selam) örgütü mensubu Necdet Yüksel tarafından bırakıldığı belirlendi. Yüksel'in, Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bombayı koyduğunu "itiraf ettiği" bildirildi.

2011 - Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı prototip uçak, 13 saatlik ilk uluslararası uçuşunun ardından Brüksel'e indi.

2013 - Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kanadalı Komutanı Chris Hadfield, uzayda müzik videosu çekerek tarihe geçti.

2015 - Vatikan, nihai şekli verilen ancak imzalanması gereken bir anlaşmada Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı.

2016 - Hizbullah'ın en üst düzey komutanı ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının zanlılarından Mustafa Bedreddin, Suriye'de Şam Havalimanı yakınında İsrail tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıda öldü.

2016 - Frida Kahlo'nun, New York'taki açık artırmada 8 milyon dolara alıcı bulan tablosu, sanatçının şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

2017 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu "ikiz galaksi" görüntüsünü kayda geçirdi.

2017 - "WannaCry" adı kullanılarak yapılan küresel siber saldırıdan farklı ülkelerden yüz binlerce bilgisayar etkilendi.

2017 - İzmir Buca'dan Anneler Günü gezisi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan kadınları taşıyan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda şarampole yuvarlanması sonucu 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2019 - MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2019 - ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camisi büyük hasar gördü.

2024 - Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 29. kez ulaşmayı başararak dünya rekoruna imza attı. 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye ilk kez 1994'te çıkan 54 yaşındaki Rita, yeni tırmanışıyla kendi rekorunu kırarak "Everest zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını sürdürdü.

2025 - "Balık Ayhan" adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

2025 - ABD ile Suudi Arabistan arasında değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının" imzalandığı bildirildi.

14 Mayıs

1560 - Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.

1839 - Askeri hekim yetiştiren Osmanlı öğretim kurumu Mektebi Şahane-i Tıbbiye açıldı. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği reform düşüncesinden en çok etkilenen kurumlardan olan "Mektebi Şahane-i Tıbbiye", 1909'da, Haydarpaşa'daki binasına (bugünkü Marmara Üniversitesi) taşındı.

1919 - İzmir Limanı'nda bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.

1919- İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Maşatlığı'nda toplanarak "Reddi İlhak" ilkesini kabul etti.

1948 - Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi, İsrail bağımsızlığını ilan etti.

1950 - Yapılan genel seçimlerde, 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi.

1955 - Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren "Varşova Paktı"nı imzaladı.

1972 - Bülent Ecevit, Atatürk ve İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü genel başkanı seçildi.

1987 - TBMM, Anayasa değişikliğini kabul ederek siyasi yasaklar için referanduma gidilmesi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması ve seçmen yaşının 20'ye indirilmesini benimsedi.

1998 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle Prof. Dr. Bernard Lewis'e verildi.

1998 - ABD'li şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Frank Sinatra, 82 yaşında hayata veda etti.

2007 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği de yapan gazeteci yazar Turan Yavuz vefat etti.

2013 - Avrupa Yayın Birliğinin düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'nın puanlama sistemine itiraz eden ve itirazı kabul edilmediği için finallere katılmayacağını açıklayan TRT, 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finallerini yayınlamama kararı aldı.

2013 - Türkiye'nin IMF'ye olan kredi borcunun son taksitinin transferi yapıldı. Hazine, 412 milyon dolarlık son taksiti ödeyerek Türkiye'nin IMF'ye borcunu kapattı.

2015 - Kudüs'ü ziyaret eden ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Görmez, Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman'a cuma hutbesi verdi.

2017 - Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasında VakıfBank ikinci kez şampiyon oldu.

2023 - Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimde hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tura kaldı.

2024 - Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı.

15 Mayıs

1718 - Londralı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

1873 - Darüşşafaka Lisesi kuruldu.

1919 - İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar İzmir'i işgal etti.

1919 - Yunan güçlerine ilk kurşunu atan Hukuku Beşer gazetesi Başyazarı Hasan Tahsin (Osman Nevres) ile Askerlik Şube Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildi.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket etmeden önce Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Padişah Vahdettin ile görüştü.

1924 - Sanayi-i Nefise Mektebi (MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi) öğrencileri ilk resim sergilerini İstanbul'da açtı.

1933 - Rus yazar Maksim Gorki, İtalya'dan Rusya'ya geçerken İstanbul'a geldi ve Süleymaniye Camisi ile bazı müzeleri gezdi.

1941 - Samsun-Ankara arasında, 19 Mayıs dolayısıyla "İstiklalin Kurtarıcısı Ebedi Şeften, Koruyucusu Milli Şefe" adıyla bayrak yarışı yapılması kararlaştırıldı.

1963 - ABD'li astronot L. Gordon Cooper, Mercury-Atlas 8 adlı kapsülle o güne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşunu (34 saat 19 dakika) gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı.

1966 - Washington'da Vietnam Savaşı'nı protesto eden 8 bin kişi, 2 saat boyunca Beyaz Saray çevresinde gösteri yaptı.

1969 - Anayasa değişikliğinin Meclis'te kabul edilmesiyle eski DP'lilere siyasal haklarını iade etme imkanı tanındı.

1974 - Şehit gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Konak Alanı'na dikilen İlk Kurşun Anıtı'nı, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk açtı.

1983 - 12 Eylül döneminin ardından demokrasiye geçişte kurulan ilk parti, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak açıklandı.

1990 - Vincent Van Gogh'un yapıtı "Doktor Gachet'nin Portresi" adlı tablo, o güne kadar bir resim için ödenen en yüksek fiyatla 82,5 milyon dolara satıldı.

1992 - Şırnak'ın Uludere ilçesi Taşdelen ve Işıkveren sınır jandarma karakollarına saldıran teröristler 27 eri şehit etti. Olaydan sonra düzenlenen operasyonda 100 terörist öldürüldü.

1995 - Almanya'da, Türkiye ve Atatürk aleyhinde kampanyalar yürüten ve kendisini halife ilan eden "Kara Ses Cemalettin Kaplan" öldü.

1997 - Sınır ötesi operasyonunun ilk gününde Sarıkavaklar'da 30 terörist öldürüldü.

1998 - Eski başbakanlardan Naim Talu, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesinde vefat etti.

2005 - Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kalma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekora imza attı.

2007 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şemdinli davasıyla ilgili sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz hakkındaki 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası kararını "eksik soruşturma" gerekçesiyle bozdu. Daire, davanın askeri mahkemede görülmesi gerektiğine karar verdi.

2011 - IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York'ta otel odasını temizliğe gelen hizmetçiye cinsel saldırıda bulunmaktan gözaltına alındı.

2012 - Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü, Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen ameliyatla 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledildi.

2013 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink cinayeti davasında, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil, "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi olduklarına karar verdi. "Tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan Yasin Hayal'e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı. Hayal'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen beraat kararı ise "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütü kurma ve yönetme suçundan" ceza verilmesi istemiyle bozuldu.

2015 - "Blues müziğin kralı" olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist B.B. King, 89 yaşında hayatını kaybetti.

2016 - İsveç'in başkenti Stockholm'de 61. Eurovision Şarkı Yarışması'nı, Kırım Tatar sürgününü konu alan "1944" adlı şarkısıyla Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı. Jamala, kazandığı zaferle yıllarca saklanan Kırım tarihinin herkes tarafından öğrenildiğini söyledi.

2016 - Sinema sanatçısı Oya Aydoğan tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

2017 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğü ve öldürülen mahkumların cesetlerini hapishanenin bir bölümünde inşa ettiği fırında yaktığını açıkladı.

2024 - Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

16 Mayıs

1717 - "Voltaire" adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille hapishanesine gönderildi.

1888 - Gramofonun mucidi Emile Berliner, ABD'nin Philadelphia kentinde geliştirdiği bu aleti tanıttı.

1919 - Mustafa Kemal, Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı.

1926 - Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, İtalya'nın San Remo kentinde vefat etti.

1958 - Londra'da besteci Ahmet Adnan Saygun'a "Jean Sibelius Ödülü" verildi.

1963 - Ankara Devlet Tiyatrosunda sergilenen ilk müzikal "Öp Beni Kate" oldu.

1989 - Türkçe tangoları seslendiren ilk sanatçı Seyhan Hanım (Oskay) öldü.

1992 - Tarihi Galata Köprüsü, köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın sonucunda çökerek kullanılamaz hale geldi.

1993 - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, TBMM'de 244 milletvekilinşin oyuyla Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi.

2000 - 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'de ant içerek görevine başladı.

2001 - Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Hava Grubu'na ait CASA tipi askeri uçak, Malatya'da düştü. Kazada bir binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 er şehit oldu.

2012 - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursaspor'u 4-0 yenerek 5. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 29 yıl aradan sonra kupa hasretine son verdi.

2015 - Türk hava sahasını 5 dakika süreyle ihlal eden bir Suriye helikopteri, hava muharebe devriye görevi yapan iki F-16 tarafından etkisiz hale getirildi. Helikopter, Suriye topraklarına düştü.

2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti. ABD'yi ziyaret eden Erdoğan, Beyaz Saray'da tören kıtası tarafından karşılandı.

2018 - ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.

2023 - TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden, 58 yıllık geçmişe sahip Eskişehirspor, sahasında Entegre Solar Elazığspor'a yenilerek 1965-1966 sezonundan bu yana bulunduğu profesyonel liglere veda etti.

2024 - Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10'ar yıl hapis cezası verildi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş çeşitli suçlardan toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Aralarında Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk'un da bulunduğu 12 sanığın beraatine karar verildi. Mahkeme, firari 72 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

2024 - ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, erken evren dönemine ait iki büyük kara deliğin birleştiğini ortaya çıkardı.

17 Mayıs

1880 - Şair ve siyasetçi Ziya Paşa, 55 yaşında Adana Valisi görevini yaparken vefat etti.

1928 - Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu.

1952 - Öykücü, romancı, siyasetçi Memduh Şevket Esendal, Ankara'da vefat etti.

1957 - Yazar ve eleştirmen Nurullah Ataç, 59 yaşında tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.

1967 - İmam hatip okullarını bitirenlere, üniversitelere girme hakkı tanındı.

1971 - İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom, 4 terörist tarafından kaçırıldı.

1983 - Ankara Bahçelievler'de 8 Ekim 1978'de TİP üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan İbrahim Çiftçi ve 8 arkadaşıyla ilgili davada, Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı.

1989 - Çin'de 1 milyondan fazla gösterici, Tiananmen Meydanı'nda açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüdü.

1994 - Türkiye ekonomisi, 14 yıl aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.

1995 - Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu.

2000 - Futbolda 42. UEFA Kupası'nı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılarla 4-1 yenen Galatasaray kazandı.

2006 - Danıştay 2. Dairesine düzenlenen silahlı saldırıda üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Alparslan Arslan, Danıştay binasından çıkamadan yakalandı.

2010 - Zonguldak'taki Karadon maden ocağındaki patlamada göçük altında kalan 30 işçi yaşamını yitirdi. 30 işçiden ikisinin cenazesi 18 Ocak 2011'de çıkarılabildi.

2012 - Cannes Film Festivali'nde, Fransa'daki Sinema Yönetmen ve Yapımcıları Derneği, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 2012 "Carossee d'or" (Altın Fayton) sinema ödülünü verdi.

2016 - Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin girişine yerleştirilen büstü, törenle açıldı.

2017 - Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017, "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi.

2017 - Sabancı suikastı davasında yargılanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018 - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki "Ahi Baba" lakaplı Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi.

2018 - ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği, "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü oldu.

2021 - MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

2021 - Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi sona erdi, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

2023 - Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası"nda 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

2025 - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında ilk yarışta birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.