Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin yerli otomobil hayali, Türkiye Otomobili Girişim Grubunun kısaltılmış adıyla sunulan Togg'un 27 Aralık 2019'da Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende tanıtılmasıyla gerçek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik ve donanım özellikleriyle ilklere ve enlere imza atacak Togg için "Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi

Kıbrıs Türkleri, 28 Aralık 1967'de, Ada'da 1960 Anayasası tam olarak işletilinceye kadar, Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'ni kurdu. Geçici Türk Yönetimi, bir süre sonra, "Kıbrıs Türk Yönetimi"ne dönüştürüldü. Bu arada, 1973 yılında seçimler yapılarak yönetim yenilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığını ve Türk Yönetimi Başkanlığı'nı Rauf Denktaş tek aday olarak üstlendi.

Bu yönetim biçimi, Otonom Türk Yönetimi'nin ilan edildiği 1974'e kadar sürdü. EOKA'cı Nikos Sampson darbesinden sonra, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi. 15 Kasım 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

22 Aralık

1453- İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversite adıyla anılmaya başlandı.

1574- Padişah III. Murat tahta çıktı.

1829- İlk yolcu taşıyan demiryolu hattı "Baltimore-Ohio Demir Yolu" açıldı.

1895- Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyon'lu Lumiere kardeşlerdi.

1914- Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı "Sarıkamış Harekatı" başladı. Harekat on binlerce askerin şehit olmasıyla sonuçlandı.

1932- Hindistan'daki İngiliz yönetimi, aralarında Mahatma Gandhi'nin de olduğu 28 bin mahkumu serbest bıraktı.

1938- Bilim adamı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.

1962- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.

1978- Kahramanmaraş olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

1979- Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

1992- Futbolcu Tanju Çolak, yurda Mercedes marka kaçak otomobil sokmaktan yargılandığı davada 9 yıl hapse mahkum edildi.

1999- Hükümet Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank'a el koydu.

2004- Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Nezihe Viranyalı, 79 yaşında vefat etti.

2011- Fransa Ulusal Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

2017- Filipinler'de etkili olan Tembin tayfununda 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

2018- Endonezya'da Sunda Boğazı'nda Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlama sonucu meydana gelen tsunamide 430 kişi öldü.

2021- Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı ve seri üretimi başladı.

2023- BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" istenen karar tasarısı kabul edildi.

2024- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Fidan, Suriye'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk Dışişleri Bakanı oldu.

23 Aralık

1872- Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

1876- I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet, 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede "parlamento" düşüncesini doğurdu.

1888- Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh, kulağını kesti.

1930- Menemen'deki ayaklanmada yedek subay öğretmen Kubilay katledildi.

1931- Türk edebiyatında psikolojik roman türünün ilk örneği "Eylül" isimli romanıyla bilinen yazar Mehmet Rauf, 56 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1941- Japonya, Hong Kong'u işgal etti.

1963- Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.

1979- Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı, Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü, 39 kişi öldü.

1986- Altı yıl süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davası sona erdi, DİSK kapatıldı. Bin 477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

1996- Bergamalı köylüler, siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla yarı çıplak yürüyüş yaptı.

2009- Tiyatronun usta isimlerinden, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer, 89 yaşında Ankara'da vefat etti.

2011- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denize indirilmek istenen "TCG Değirmendere" adlı römorkörün yan yatması sonucu 10 personel hayatını kaybetti, 17 personel yaralandı.

2013- Rusya'da AK-47 saldırı tüfeğinin tasarımcısı Mihail Kalaşnikov 94 yaşında yaşamını yitirdi.

2014 - Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlandı.

2016- İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.

2021- Klasik Türk Müziği bestecisi Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

24 Aralık

1524- Portekizli kaşif Vasco da Gama yaşamını yitirdi.

1638- Padişah IV. Murat, Bağdat'ı Osmanlı egemenliğine kattı.

1867- Şair Tevfik Fikret doğdu.

1923- Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.

1931- Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

1947- Markos Vafthiades önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde "Serbest Yunan Hükümeti" ilan etti.

1951- Libya bağımsızlığını duyurdu.

1963- TRT Kanunu kabul edildi.

1966- Sovyet araştırma istasyonu "Luna 13", ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

1974- Beatles topluluğu dağıldı.

1979- Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.

1979- Zeki Ökten'in yönettiği "Sürü" filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.

1994- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) birleşme kararı aldı.

1995- Erken genel seçim yapıldı, Refah Partisi, seçimden birinci parti olarak çıktı.

1998- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararını, "usul eksiklikleri" nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın "üçüncü yargılamasında" 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.

2003- Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında 1 kişi öldü, çarşı kullanılamaz hale geldi.

2010- Cumhuriyet Dönemi Türk resmini kuran ressam kuşağının önde gelen sanatçılarından Ferruh Başağa, 96 yaşında vefat etti.

2013- ABD'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.

25 Aralık

336- İlk "Noel kutlaması" Roma'da yapıldı.

1522- Rodos, Osmanlı egemenliğine geçti.

1638- Osmanlı orduları Bağdat'a girdi.

1921- Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.

1926- Japonya imparatoru Yoşito'nun ölümü üzerine oğlu Hirohito, imparator oldu.

1936- Şark Demiryolları, hükümet tarafından satın alındı.

1950- Türkiye'deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul Beyoğlu'nda açıldı.

1952- Said Nursi'nin yargılanmasına başlandı.

1963- Kıbrıs'ta EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi.

1972- Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.

1973- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.

1976- Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.

1977- Charlie Chaplin (Şarlo) yaşamını yitirdi.

1985- Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı. Yahya Demirel, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1989- Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena idam edildi.

1991- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov istifa etti.

2013- Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.

2016- Rusya Savunma Bakanlığına ait 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü. Uçakta bulunan, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinden kurtulan olmadı.

2016- Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi.

26 Aralık

1890- Antik Truva kentini bulan Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Napoli'de yaşamını yitirdi.

1893- Çinli lider Mao doğdu.

1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldılar.

1925- Türkiye'de uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

1932- Samsun-Sivas demir yolu hattı açıldı.

1934- Menemen'de yaptırılan Kubilay Anıtı açıldı.

1938- CHP Olağanüstü Kurultayı toplandı, İsmet İnönü değişmez genel başkan seçildi.

1992- Ankara ve Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.

1997- Kendi adıyla bilinen teoremleriyle dünya çapında tanınmış, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden Ordinaryüs Profesör Cahit Arf, İstanbul'da 87 yaşında hayatını kaybetti.

2004- Güney Asya ve Hint Okyanusu tabanında 9 büyüklüğündeki deprem ve buna bağlı oluşan tsunami yüzünden 300 bin kişi öldü.

2013- Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, asgari ücretteki 16 yaş ayrımının kaldırılması kararlaştırıldı.

2016- İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde 53 yaşında yaşamını yitirdi.

2023- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

27 Aralık

1907- Paris'te II. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirisinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.

1919- Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.

1928- İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.

1936- İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1939- Erzincan'da 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 32 bin 962 kişi yaşamını yitirdi, 100 bin kişi yaralandı.

1979- Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin, Kabil Havaalanı'nı ele geçirmesinin ardından Afgan hükümeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin, görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. 10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı.

2007- Pakistan'da muhalefet lideri ve eski başbakanlardan Benazir Butto, Ravalpindi kentindeki parti mitinginin ardından uğradığı saldırıda öldü.

2017- Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemine ilişkin anlaşmalar tamamlandı.

2019- Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayali gerçek oldu. Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltılmış adıyla sunulan Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende tanıtıldı.

2020- Ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, 90 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

28 Aralık

1908- Sicilya Messina'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

1913- Gazeteci yazar Ahmet Mithat Efendi hayatını kaybetti.

1967- Kıbrıs Türk toplumu, adada Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'ni kurdu.

1975- Türk-Sovyet işbirliğinde inşa edilen İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksey Kosigin'in katıldığı törenle açıldı.

1995- Yargıtay, 12 Eylül'den sonra açılan Devrimci-Yol davasında verilen kararları onadı. Buna göre aralarında Merkez Komitesi üyelerinin de bulunduğu 36 kişi hakkındaki müebbet hapis ile 7 kişi hakkındaki idam cezası kabul edildi, 176 kişi hakkındaki mahkumiyet kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırıldı.

1996- Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 13-15 yaş grubundan 6 kayakçı yaşamını yitirdi.

2011- Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde tespit edilen gruba, havadan operasyon düzenlendi; olayda Türk vatandaşı oldukları ve kaçakçılık yaptıkları anlaşılan 35 kişi hayatını kaybetti.