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Güzellik Salonu Ekibi, Yaşlılar Haftası'nda Huzurevi'nde Saç Kesimi ve Cilt Bakımı Yaptı

Güzellik Salonu Ekibi, Yaşlılar Haftası'nda Huzurevi'nde Saç Kesimi ve Cilt Bakımı Yaptı
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Gaziantep'teki bir güzellik salonu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi'nde kalan 25 yaşlı kadına saç kesimi ve cilt bakımı gerçekleştirdi. İşletmeci Emine Özdemir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Gaziantep'te faaliyet gösteren güzellik salonu işletmecisi, ekibiyle Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 25 yaşlının saç kesimini ve cilt bakımını yaptı.

Güzellik salonu işletmecisi Emine Özdemir, 5 kişilik ekibiyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldi.

Burada yaşlılara çiçek veren Özdemir ve ekibi, 25 yaşlı kadının saç kesimini ve cilt bakımını yaptı.

Özdemir, AA muhabirine, Yaşlılar Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sosyal sorumluluk olarak üstümüze düşeni yapmak istedik. Bu hafta yaşlılarımızın haftası. Eğer kabul edilirse biz ekip olarak her ay merkeze gelip yaşlılarımızın saç kesim ve kişisel bakımlarını yapmak istiyoruz. Her yıl değil de her ay böyle bir çalışma yapalım istiyoruz." diyen Özdemir, kentte görev yapan tüm kuaförleri de bu tür etkinliklere davet etti.

Huzurevinde kalan Mürvet Yemişen (65) ise Özdemir ve ekibine geldikleri için teşekkür ederek, "Saç kesimini ve cilt bakımını yaptılar. Çok mutlu oldum. Bir daha geldiklerinde saçımı da boyatacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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