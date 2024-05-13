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Güney Afrika'da çöken binada ölü sayısı 19'a yükseldi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, 6 Mayıs'ta çöken inşaat halindeki çok katlı binada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, 6 Mayıs'ta çöken inşaat halindeki çok katlı binada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

George Belediyesinden yapılan açıklamada, 81 inşaat işçisinin göçük altında kaldığı binanın enkazından şimdiye kadar 48 kişinin çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği duyuruldu.

Olayın 7. günü itibarıyla enkaz altındaki 33 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, yaralanan işçilerden 14'ünün hastanede tedavilerinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

George şehrinin merkezinde, Victoria ve York caddelerinin köşesinde, belediye binasının bitişiğinde yer alan inşa halindeki çok katlı bina, 6 Mayıs'ta çökmüştü.

Belediye, olayın ardından binadaki kişilerin sayısını 75 olarak açıklamış, daha sonra bu sayıyı 81 olarak güncellemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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