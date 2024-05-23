Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu Öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Gümüşhane'de bulunan Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrencilere jandarma teşkilatının işleyişi hakkında bilgi verildi ve dedektör köpeklerle gösteri yapıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verildi.
Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı binasını gezdi.
Jandarma teşkilatının işleyişi hakkında bilgi alan öğrencilere, dedektör köpeklerle gösteri yapılarak jandarma yeleği giydirilip kep takıldı.
Etkinlik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verilerek tamamlandı.