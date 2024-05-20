Gümüşhane'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'nin Akpınar köyü mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.
Gümüşhane'de otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Akpınar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.