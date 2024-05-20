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Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

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Gümüşhane'de yapılan bir aramada yabancı uyruklu bir zanlının midesinde uyuşturucu bulundu. Zanlı, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada yabancı uyruklu A.H.K'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

A.H.K'nin midesinden 105 kapsül halinde 662,06 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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