Giresun gündem: Giresun'da kasten yaralama suçundan aranan kişi yakalandı Güncel Haberler Giresun haberleri... Giresun'da kasten yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Giresun'da kasten yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A.K, Espiye ilçesinin Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. A.A.K. işlemlerin ardından Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Gültekin Yetgin Jandarma Hisarcık Giresun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresun gündem: Giresun'da kasten yaralama suçundan aranan kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.