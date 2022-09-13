Giresun gündem: Giresun'da kasten yaralama suçundan aranan kişi yakalandı
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Giresun haberleri... Giresun'da kasten yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giresun'da kasten yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A.K, Espiye ilçesinin Soğukpınar köyünde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
A.A.K. işlemlerin ardından Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel