Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde, Y.K. (60) ile oğlu S.K. (32) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. S.K, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Polis, Y.K'yi gözaltına aldı. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Tirebolu Giresun Güncel Haberler

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