Giresun'da Ağaç Elektrik Direği Hırsızlığı: 3 Gözaltı
Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaç elektrik direklerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Balçıklı köyünde ağaç enerji nakil hatları direklerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen B.A, E.A. ve Y.Y'yi yakaladı. Kesilmiş halde çeşitli ebatlarda 11 ağaç elektrik direğinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde ağaç elektrik direklerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Balçıklı köyünde ağaç enerji nakil hatları direklerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen B.A, E.A. ve Y.Y'yi yakaladı.
Kesilmiş halde çeşitli ebatlarda 11 ağaç elektrik direğinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.