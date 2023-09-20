Gerze'de otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Gerze ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.