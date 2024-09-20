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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?
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Doların yükselip yükselmeyeceği ve güncel döviz kuru vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 Eylül itibarıyla doların kaç TL olduğu merak konusu. "Dolar bugün ne kadar?" ve "1 Dolar kaç lira?" soruları sıkça soruluyor. Dolar kurundaki son durum ve 20 Eylül dolar kuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 1 Dolar şu an kaç TL, dolar kuru bugün ne durumda?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Eylül dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Eylül dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Eylül dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar 34,0030 Türk Lirası'na eşittir.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 38,0226 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,0751 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 45,0956 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,3217 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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