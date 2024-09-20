Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

1 Dolar 34,0030 Türk Lirası'na eşittir.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 38,0226 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,0751 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 45,0956 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,3217 TL olmuştur.

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