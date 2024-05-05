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Gençlik ve Spor Bakanı Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı kutluyorum. Bu uzun maratonun sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray camiasının futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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