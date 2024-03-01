Gençlik ve Spor Bakanı Ümraniye'de Yüzme Havuzu Açılışı Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de yüzme havuzu açılışı yaptı.

Bakan Bak, Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Akademi Ümraniye Parseller Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı. Törende Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle donatan AK Parti iktidarının lideri Recep Tayyip Erdoğan. Son 22 yılda 700'e yakın yüzme havuzu yaptık. Eser siyasetimiz devam ediyor. Türkiye, spor tesislerinde bir devrimi yaşıyor. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli spor salonları ve stadyumları Türkiye'de inşa edildi. Bu eserlerin hepsi bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız, gençlerimiz için." ifadelerini kullandı.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle 10 milyon çocuğa yüzme öğrettiklerini aktaran Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiğimiz olimpik ve yarı olimpik havuzlarımızda, tesislerimizde çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz. 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik, öğretmeye de devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Bak, "Spora yönelen çocukların kötü ortamlardan uzaklaşıyor, vücudu gelişiyor, enerjisini atıyor. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, futbol sahalarımız var. Ümraniye'de çok güzel işler yaptık. Ümraniye'ye 3 yüzme havuzu yaptık. İki olimpik standarttaki havuzumuzun da ihalesine yeniden çıkacağız. Yaklaşık 500 milyon liralık proje. Burada geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak. Ülkemizin bayrağını göndere çektirecek sporcular yetişecek. Başkan İsmet Yıldırım'ın spor köyü projesini de destekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Modern tesisler bize uluslararası organizasyonlar düzenlememizi sağlıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli sporculara güvendiğini dile getirdi.

Bakan Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığına değinerek, "Bu ülke spor devrimi yaşıyor. Tesis altyapısı ve güçlü adımlarla uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasitedeyiz. Yakın zamanda güreş, halterde ve tekvandoda altın madalyalar geldi. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu ülkenin gençleri bayrağımızı göndere çektirecek, bizleri gururlandıracak. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğiz. Bunu da inşa ettiğimiz statların önemi var. Bu modern tesisler bize uluslararası organizasyonlar düzenlememizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spor yatırımlarında eksik kaldığını belirten Bak, "Tatili seven Sayın Başkan, İstanbul'a yeteri kadar spor tesisi kazandırmadı. Yeniden AK Parti gelecek, Murat Kurum gelecek. Eserleriyle İstanbul yeniden ayağa kalkacak, kentsel dönüşüm olacak, spor tesisleri yapılacak." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise ilçelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yaptıkları spor yatırımlarını anlattı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Bak ve beraberindekiler kırmızı kurdaleyi keserek tesisi hizmete açtı.

Bakan Osman Aşkın Bak, açılış töreninin ardından Ümraniye'de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.