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Samsun Bafra'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Şehitliği, Şehit Annesi ve Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Şehitliği, Şehit Annesi ve Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi.

Bafra Gençlik Merkezince Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Asri Mezarlık'ta Garnizon Şehitliği ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve üyeleri ziyaret edildi.

Ardından şehit Satılmış Şahin'in anne evine gidilerek, annesinin geçmiş Anneler Günü kutlandı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençleri milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirmek için dikkatlerini çekecek etkinliklerle dolu, bir hafta sürecek programlar ayarladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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