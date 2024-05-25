Üye Girişi
Haberler

Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması' programı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakan yardımcıları, akademisyenler, gazeteciler ve 300 öğrenci katıldı. Programda çeşitli oturumlar düzenlendi ve gençlik çalıştayı gerçekleştirildi. Program, müze ziyaretleriyle son buldu.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu, akademisyenler, gazeteciler ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 300 öğrenci katıldı.

Programda "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Hikayesi: Bu Adada Ne Oldu?", "Yeni Nesil, Yeni Anayasa: Sivil Anayasa Sürecinde Gençlik Katılımı", "Türkiye'de Darbeler ve Anayasalar Tarihi" ve "Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" konulu oturumlar düzenlendi.

Oturumların ardından gençlik çalıştayı gerçekleştirildi. Program, Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi ile Adnan Menderes Müzesi'ne yapılan ziyaretin ardından son buldu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programa ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 27 Mayıs Darbesi'nin 64. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gençlerle sivil anayasa buluşmasında bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen 300 gencimiz hem adayı ziyaret etti hem de panellere katıldı. Çalıştayla birlikte gençlerimizin sivil anayasaya ilişkin görüşlerini, katkılarını ve önerilerini bir araya getireceğiz. Bu program neticesinde bir rapor hazırlanacak. Bu raporun Cumhurbaşkanımız'a ve TBMM Başkanımız'a sunulmasını planladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Demokrasi Gençlik Spor Politika Güncel Haberler

Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi

 Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

Mahmud Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

 MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

MHP lideri Bahçeli'den başıboş köpeklere ilişkin açıklama: Çok tehlikeli boyutlara ulaştı

Bakmadan Geçme

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Kulak çubuklarındaki gizli tehlike! Kulak temizleme çubukları neden kullanılmamalı? Anadolu parsı nesli neden tükendi? Türkiye'de Anadolu parsı var mı? Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir?
Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi

Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title