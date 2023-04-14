Genç kaymakamdan öğrencilere bayram hediyesi

BİNGÖL Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı öncesi, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, öğrencilere hediyeler dağıttı. İlçeye bağlı bir okulda hediyeleri dağıtan Kaymakam Kaptanoğlu, hem öğrencilerin bayramını kutladı hem de sohbet etti. İlçede yaklaşık 3 bin öğrenciye hediyelerin dağıtılacağını belirten Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, çocukların ileride ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı. Kaymakam Kaptanoğlu, "Ülkemizin bugün ve yarını milletimizin umudu olan çocuklarımızın başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitelikli bir eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri, hayatın tüm güzelliklerini yaşayabilmeleri ve her zaman gülebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ara tatil öncesinde ve Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklarımıza ufak bir bayram hediyesi sunmak istedik. 3 bine yakın öğrencimize, çocuğumuza yüzlerinde bir tebessüm olabilmek maksadıyla hediyelerini teslim ettik. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacak olan çocuklarımız imza atacakları başarılarla ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaklar" dedi.

Kaymakam Kaptanoğlu, hediyeleri verdikten sonra öğrencilerle mangala oyununu da oynadı.