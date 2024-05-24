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Gebze'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda eser ele geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışması kapsamında Eskihisar Mahallesi'nde bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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