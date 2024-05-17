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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 19 Mayıs'ı Kutladı

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükgöz, mesajında 19 Mayıs'ın Türk milletinin uyanışının sembolü olduğunu vurgulayarak, genç kuşaklara geçmişte verilen mücadelelerin önemini anlatmanın gerekliliğine değindi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Büyükgöz, mesajında, bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin uyanışının sembolü olduğunu hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde atılan bu ilk adımın, savaş meydanlarında zafere ulaşılması ve vatan topraklarının kurtarılmasını sağladığını vurgulayan Büyükgöz, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ın yıldönümünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Genç kuşaklar, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Millet ve devlet olarak gençlerimize güveniyor, ülkemizin geleceğe taşınması için azimle ve özveriyle çalışacaklarına inanıyoruz."

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Büyükgöz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve şükranla andığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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